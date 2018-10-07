В Киеве бежали марафон: появилось видео с высоты

Появилось видео марафона в центре Киева, снятое с высоты. Событие происходило днем 7 октября.

"В Киеве продолжается марафон Wizz Air Kyiv City — из-за спортивного забега частично перекрыли центр города. Наш Богдан Кутепов снял марафон с офиса Громадського", — написали в Twitter.

У Києві триває марафон Wizz Air Kyiv City — через спортивний забіг частково перекрили центр міста. Наш Богдан Кутєпов зняв марафон з офісу Громадського pic.twitter.com/vWXTn3X94S — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время забега на восьмом международном марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 умер мужчина.