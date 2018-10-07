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В Киеве бежали марафон: появилось видео с высоты

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Появилось видео марафона в центре Киева, снятое с высоты. Событие происходило днем 7 октября.

"В Киеве продолжается марафон Wizz Air Kyiv City — из-за спортивного забега частично перекрыли центр города. Наш Богдан Кутепов снял марафон с офиса Громадського", — написали в Twitter.

В Киеве бежали марафон: появилось видео с высоты
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время забега на восьмом международном марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 умер мужчина.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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