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В Днепре стало больше гадюк: зоолог предупредил об опасности

2.2тЧитать новость на украинском

В Днепре из-за жары повысилась активность у гадюк.

Об этом сообщил доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского университета имени Олеся Гончара Виктор Гассо, пишет "Живой Днепр" в Facebook.

По словам специалиста, высокая температура на улице подталкивает змей к активному поиску корма. Из-за этого их можно видеть чаще обычного на улицах. Больше всего змей на левобережье Днепра. Дальнейшее изменение климата, считает эксперт, даст еще больший толчок к появлению гадюк. Кроме того, на них влияют изменения в работе на полях.

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"Увеличение численности змей связано с меньшим использованием на полях химикатов. Вообще стало меньше территорий, которые распаханы. То, что гадюк стало больше — факт. Так и есть. И в дальнейшем с изменением климата, то есть с потеплением, их будет еще больше", – резюмировал Виктор Гассо.

Ранее CityOboz узнавал, что делать, если встретил змею, паука или клеща в городе.

Тема
Dnipro.City
Место
УкраинаДнепр
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