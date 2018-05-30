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У Дніпрі побільшало гадюк: зоолог попередив про небезпеку

2.1тЧитати новину російською

У Дніпрі через спеку підвищилася активність у гадюк.

Про це повідомив доцент кафедри зоології та екології Дніпровського університету імені Олеся Гончара Віктор Гассо, пише "Живий Дніпро" в Facebook.

За словами фахівця, висока температура на вулиці підштовхує змій до активного пошуку корму. Через це їх можна бачити частіше ніж зазвичай на вулицях. Найбільше змій на лівобережжі Дніпра. Подальша зміна клімату, вважає експерт, дасть ще більший поштовх до появи гадюк. Крім того, на них впливають зміни в роботі на полях.

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"Збільшення чисельності змій пов'язано з меншим використанням на полях хімікатів. Взагалі стало менше територій, які розорані. Те, що гадюк стало більше - факт. Так і є. І в подальшому зі зміною клімату, тобто з потеплінням, їх буде ще більше", - резюмував Віктор Гассо.

Раніше CityOboz дізнавався, що робити, якщо зустрів змію, павука або кліща в місті.

Тема
Dnipro.City
Місце
УкраїнаДніпро
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