В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента

В Днепре на улице Казакова из пневматического оружия расстреляли троллейбусы №16 и 21. Кроме них, пострадала еще и маршрутка №124.

Движение в обе стороны проспекта Гагарина было остановлено. Об этом сообщает "Днерповская Панорама".

"Сегодня утром в 11:30 в сторону Тополя в районе остановки "Университет" ехал старый троллейбус №16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. Сильно разбито стекло. Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус №21, который направлялся в сторону Сокола", - пишет издание.

Полиция оцепила весь район Казакова. Информации о пострадавших нет.

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