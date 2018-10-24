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/Новости

В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента

14.3тЧитать материал на украинском

В Днепре на улице Казакова из пневматического оружия расстреляли троллейбусы №16 и 21. Кроме них, пострадала еще и маршрутка №124.

Движение в обе стороны проспекта Гагарина было остановлено. Об этом сообщает "Днерповская Панорама".

В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента
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"Сегодня утром в 11:30 в сторону Тополя в районе остановки "Университет" ехал старый троллейбус №16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. Сильно разбито стекло. Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус №21, который направлялся в сторону Сокола", - пишет издание.

В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента
В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента
В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента
В Днепре расстреляли два троллейбуса с людьми: подробности инцидента

Полиция оцепила весь район Казакова. Информации о пострадавших нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на одесском стадионе "Черноморец" произошли взрыв и возгорание.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов главная новость не том кто что расстреляли а то что старый трвлебус. И хахлов есть новый трвлебус.дауны блять
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов главная новость не том кто что расстреляли а то что старый трвлебус. И хахлов есть новый трвлебус.дауны блять
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

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