На одесском стадионе "Черноморец" произошли взрыв и возгорание

Во вторник вечером, 23 октября, на одесском стадионе "Черноморец" в парке Шевченко вспыхнул пожар. Несколькими мгновениями ранее очевидцы слышали взрывы.

Как сообщает местный портал "Думская", позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ГСЧС. Из-под стадиона стали срочно убирать припаркованные машины.

Фото: dumskaya.net

На место инцидента прибыли около семи пожарных расчетов. Огня визуально видно не было, но, как пишет источник, был сильный запах дыма. Пожарные эвакуировали людей из здания и приступили к тушению.

Спустя какое-то время стало известно, что возгорание произошло в одном из помещений бизнес-центра. Очевидцы слышали взрывы, по одной из версий, источник возгорания находился в офисе "Цитрус Прокат", а взрываться могли аккумуляторы от различных устройств.

Спустя час, когда сильное задымление было устранено, охрана "Цитрус Проката" отказалась комментировать инцидент, при этом пожарные подтвердили, что возгорание произошло непосредственно в данном офисе - на складе фирмы взорвались гироскутеры.

Согласно данным ГСЧС, пожар все же был и распространился на площадь порядка 80 квадратных метров. Борьба с огнем осложнялась сильным задымлением помещений, наличием легкогорючих материалов и сложностью конструкции технического коридора.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Запорожской области случился пожар в многоэтажке из-за неисправности электросчетчиков.