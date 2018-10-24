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За секунду до трагедии: в сети разгорелись споры из-за ДТП с ребенком на переходе

13.7тЧитать материал на украинском

На страницах соцсетей популярным стало видео ДТП на пешеходном переходе одного из городов Украины, на котором запечатлено, как ребенок едва не угодил под колеса.

Избежать трагедии удалось благодаря реакции неизвестного водителя авто, хотя в комментариях возмущенных пользователей сети досталось и ему. Под роликом в Facebook-паблике "ДжеДАІ" вспыхнула активная дискуссия о ПДД и виновных в случившемся (видео смотрите ниже).

На видео ребенок выходит на пешеходный переход с молодой матерью, однако уже в следующий момент опережает ее, буквально бросаясь под колеса внедорожника на встречной полосе — из-за других авто на дороге пешеходы не могли ее видеть.

Водитель среагировал в последний момент и разминулся с ребенком в считаных сантиметрах, некоторые пользователи даже утверждают, что одним колесом внедорожник наехал на ногу ребенка, так близко они оказались друг от друга. Мать в это время находилась на другой стороне дороги.

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В комментариях стали спорить, кто же виноват — мать, не уследившая за ребенком, или водитель, который ехал слишком быстро и не сбросил скорость перед переходом.

За секунду до трагедии: в сети разгорелись споры из-за ДТП с ребенком на переходе
За секунду до трагедии: в сети разгорелись споры из-за ДТП с ребенком на переходе
За секунду до трагедии: в сети разгорелись споры из-за ДТП с ребенком на переходе
За секунду до трагедии: в сети разгорелись споры из-за ДТП с ребенком на переходе
За секунду до трагедии: в сети разгорелись споры из-за ДТП с ребенком на переходе

Менее чем за сутки ролик собрал более 60 тыс. просмотров, свыше 2 тыс. пользователей перепостили видео на свои страницы с советами держать детей за руки и призывами к водителям снижать скорость перед каждым пешеходным переходом. Как сообщал ранее OBOZREVATEL, названо точное количество пострадавших в результате масштабного ДТП с 20 автомобилями в центре Киева.

Место
Украина
Объекты
соцсетиFacebookвидео
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Водитель был бы виновен.
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