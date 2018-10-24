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У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту

59.6тЧитати матеріал російською

У Дніпрі на вулиці Казакова з пневматичної зброї розстріляли тролейбуси №16 та 21. Крім них, постраждала ще й маршрутка №124.

Рух в обидві сторони проспекту Гагаріна було зупинено. Про це повідомляє "Днерповская Панорама".

У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту
Новини
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"Сьогодні вранці о 11:30 в бік Тополя у районі зупинки "Університет" їхав старий тролейбус №16. Невідомі розстріляли його з пневматичної зброї. Дуже розбите скло. Про інцидент одразу ж повідомили у поліцію. Через 10 хвилин на цій же ділянці з пневматики розстріляли новий тролейбус №21, який прямував у бік Сокола", — пише видання.

У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту
У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту
У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту
У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту

Поліція оточила увесь район Казакова. Інформації про постраждалих немає.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на одеському стадіоні "Чорноморець" сталися вибух і загоряння.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов главная новость не том кто что расстреляли а то что старый трвлебус. И хахлов есть новый трвлебус.дауны блять
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2
1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов главная новость не том кто что расстреляли а то что старый трвлебус. И хахлов есть новый трвлебус.дауны блять
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

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