У Дніпрі розстріляли два тролейбуси з людьми: подробиці інциденту

У Дніпрі на вулиці Казакова з пневматичної зброї розстріляли тролейбуси №16 та 21. Крім них, постраждала ще й маршрутка №124.

Рух в обидві сторони проспекту Гагаріна було зупинено. Про це повідомляє "Днерповская Панорама".

"Сьогодні вранці о 11:30 в бік Тополя у районі зупинки "Університет" їхав старий тролейбус №16. Невідомі розстріляли його з пневматичної зброї. Дуже розбите скло. Про інцидент одразу ж повідомили у поліцію. Через 10 хвилин на цій же ділянці з пневматики розстріляли новий тролейбус №21, який прямував у бік Сокола", — пише видання.

Поліція оточила увесь район Казакова. Інформації про постраждалих немає.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на одеському стадіоні "Чорноморець" сталися вибух і загоряння.