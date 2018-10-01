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В Бердянске заметили природную аномалию: что произошло

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В Бердянске произошла природная аномалия. В городе начали цвести фруктовые деревья. Специалисты отмечают, что в последние годы это становится привычным явлением.

Это происходит из-за изменения климата и колебания теплых и холодных температур воздуха. Об этом сообщает "kp.ua".

В Бердянске заметили природную аномалию: что произошло
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В Бердянске заметили природную аномалию: что произошло

"Из-за таких колебаний в "организме" дерева происходит сбой. Нарушается баланс веществ в дереве, которые регулируют его развитие. Бутоны получают "команду" о благоприятных условиях, и начинают цвести", - говорит доцент кафедры физиологии растений и экологии ДНУ Ирина Зайцева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Национальном природном парке "Нижнесульский" в Полтавской области обнаружили второе поколение американской белой бабочки. Они родом из Северной Америки и способны уничтожить листья на целом дереве.

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
Украина
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