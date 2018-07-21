"Грозят опасные болезни": киевлян предупредили о токсичной воде

Сине-зеленые водоросли, заполонившие реку Днепр, производят опасные токсины, которые влияют на нервную и дыхательную системы и печень.

В комментарии OBOZREVATEL специалист по вопросам питьевой воды экологической организации "МАМА-86" Анна Цветкова отметила, что водоканалы и органы контроля очень ограничены по измерительным показателям качества воды.

"А эта вода идет на приготовление питьевой воды, она хлорируется, и это усиливает опасность. Купаться в такой воде опасно, сидеть возле такой воды, когда идет разложение, также довольно рискованно. Это может привести к множеству аллергических реакций", - сообщила Цветкова.

Эколог предположила, что из-за токсичной воды, среди украинцев распространяются опасные болезни.

"У нас эпидемия гепатита С, заболевание связано с влиянием на печень. И возникает вопрос, а какой фактор воздействия, например, воды, которую мы все время используем? Может, это из-за того, что мы ежедневно пьем в определенной степени токсическое воду, особенно летом? Это надо исследовать и быть честными и открытыми к людям, которым вода поступает в дома", - говорит она.

Не исключает специалист, что и всплеск онкологических заболеваний, которые постоянно перекладывают на Чернобыльскую катастрофу, также возникает из-за ужасного качества воды.

"Мы не понимаем, почему у нас такая онкология, мы говорим о Чернобыле, а никто не думает о качестве воды. У нас дефицит качественной воды, надо больше вкладывать в очистку, но тот же самый "Киевводоканал" сбрасывает в Днепр неочищенные сточные воды. Это не проблема будущего, это сегодняшняя проблема", - заявляет Цветкова.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов пообещал жителям города, что они не останутся без воды из-за сообщения о хлорирования.