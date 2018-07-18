"Это Армагеддон!" В Украине забили тревогу из-за проблемы с Днепром

В Днепре местные жители жалуются на жуткий запах и цвет реки в районе жилого массива Красный Камень.

"Это Армагедон! Это Днепр в Ленинском районе, Красный Камень, памятник воинам переправы напротив парка Ленина, недалеко кафе. Вонь стоит как в отстойнике на свиноферме, воняет аж в парке", - написала Алена Никулина на своей странице в Facebook.

По ее словам, вода стала мутная, сине-зеленого цвета, также там плавает два сантиметра жижи.

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В комментариях пользователи предположили, что во всем виноваты водоросли, их могут съесть белые толстолобики. Также они обвиняют заводы, которые стоят на Днепре.

Как сообщал CityOboz, дикий кабан переплыл Днепр.