Центр Києва зануриться в середньовіччя

У Києві в Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" відбудеться лицарський турнір.

Там пройдуть поєдинки серед лицарів, змагання з середньовічних танців, виступ козацького колективу, середньовічні ігри з глядачами і різні майстер-класи.

Відкриття турніру заплановано на 11:00 9 червня. Завершиться захід о 19:00 нагородженням переможців.

На території парку також будуть працювати тюбинг-гірки, мотузковий парк та дитячі атракціони.

Вхід для дорослих - 50 грн, для дітей - 25 грн. Пенсіонери, учасники АТО, інваліди 1 і 2 групи, а також учасники наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зможуть пройти безкоштовно.

Як повідомляв CityOboz, в музеї Києва в червні можна сходити безкоштовно.