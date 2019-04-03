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Тихо подворовывает: в сети предупредили о недобросовестной няне из Киева

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Известный блогер Дана Яровая поделилась историей о няне-воровке, которая промышляет в Киеве.

Так, на своей странице в Facebook девушка рассказала, что стала жертвой мошенницы. "Периодически начала замечать, как у меня пропадет то кофточка, то духи, то еще какая-то ерунда. Я говорила об этом няне, она отвечала, что может не туда положили, и после вещь находилась. Но здесь произошла ситуация, что в один момент я увидела свою кофточку на ней на фото в Facebook, и это меня сильно заинтересовало. Я опять спросила, где эта вещь, она ответила, что не знает, кофточка появилась через пару дней. Естественно после этого стал вопрос об увольнении", отметила Дана.

Дана Яровая

Дана Яровая

Фото: facebook/dana.yarovaya

Тихо подворовывает: в сети предупредили о недобросовестной няне из Киева

Фото: facebook/dana.yarovaya

Тихо подворовывает: в сети предупредили о недобросовестной няне из Киева

Фото: facebook/dana.yarovaya

Тихо подворовывает: в сети предупредили о недобросовестной няне из Киева

Фото: facebook/dana.yarovaya

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Также пострадавшая добавила, что у нее украли "приличное количество ювелирных изделий".

"Был поставлен ультиматум вернуть, что взяла, но, к сожалению, я так понимаю, все сдавалось в ломбард и мне вернули не мое золото. То золото, которое она мне передала, вполне возможно, тоже краденое, и у него есть собственник. Мне чужое не нужно. Если хозяин найдется, я золото отдам", — написала Яровая и призвала писать ей в Facebook.

Тихо подворовывает: в сети предупредили о недобросовестной няне из Киева

Фото: facebook/dana.yarovaya

Тихо подворовывает: в сети предупредили о недобросовестной няне из Киева

Фото: facebook/dana.yarovaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе местная жительница Мария Литовченко обвинила няню в избиении своего 13-месячного сына.

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