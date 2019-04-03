Тихо краде: в мережі попередили про недобросовісну няню з Києва

Відомий блогер Дана Ярова поділилася історією про няню-злодійку, яка промишляє у Києві.

Так, на своїй сторінці у Facebook дівчина розповіла, що стала жертвою шахрайки. "Періодично почала помічати, як у мене зникне то кофточка, то парфуми, то ще якась дурниця. Я говорила про це няні, вона відповідала, що може не туди поклали, і згодом річ знаходилася. Але тут сталася ситуація, що в один момент я побачила свою кофточку на ній на фото у Facebook, і це мене дуже зацікавило. Я знову запитала, де ця річ, вона відповіла, що не знає, кофточка з'явилася через декілька днів. Звичайно, після цього постало питання про звільнення", — зазначила Дана.

Дана Ярова Фото: facebook/dana.yarovaya

Фото: facebook/dana.yarovaya

Фото: facebook/dana.yarovaya

Фото: facebook/dana.yarovaya

Також постраждала додала, що у неї вкрали "пристойну кількість ювелірних виробів".

"Був поставлений ультиматум повернути, що взяла, але, на жаль, наскільки розумію, все здалося в ломбард і мені повернули не моє золото. Те золото, яке вона мені передала, цілком можливо, теж крадене, і у нього є власник. Мені чуже не потрібно. Якщо господар знайдеться, я золото віддам", — написала Ярова і закликала писати їй у Facebook.

Фото: facebook/dana.yarovaya

Фото: facebook/dana.yarovaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі місцева жителька Марія Литовченко звинуватила няню в побитті свого 13-місячного сина.

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