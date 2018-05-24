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"Таких гробов еще не видела!" Пассажиров возмутила поездка в украинской электричке

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Пассажиров электрички, которая курсирует из Львовской в Ровенскую области, возмутило неоправданное повышение цен на проезд и состояние вагонов.

Фотографии обшарпанного состава пригородного поезда опубликовала Иванна Халах-Тилипская на своей странице в Facebook.

"Железная дорога рулит. Я в шоке, сегодня еду в Здолбунов из Львова на электричке, в полном шоке. Тарифы подняли за "комфорт" или скорость (4,5 часа), или как всегда в нашем государстве "а давайте поднимем цены", заплатила 40 грн, хотя еще месяц назад платила 25. Це "бл*ха муха" конкретная", - написала она.

Пользователи поддержали возмущение Иванны. "Это действительно катастрофа. Когда проедешься 4,5 часа на деревянной лавочке, в грязном вагоне, с цыганами, то сразу понимаешь - "мы европейцы", "Имела "удовольствие" один раз в этом ехать", "Удручающее зрелище", - прокомментировали они.

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Как сообщал CityOboz, во Львов завезут электротранспорт из Европы.

Тема
Lviv.City
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