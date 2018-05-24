"Таких трун ще не бачила!" Пасажирів обурила поїздка в українській електричці

Пасажирів електрички, яка курсує з Львівської до Рівненської області, обурило невиправдане підвищення цін на проїзд і стан вагонів.

Фотографії обшарпаного складу приміського поїзда опублікувала Іванна Халах-Тіліпська на своїй сторінці в Facebook.

"Залізниця рулить. Я в шоці, сьогодні їду в Здолбунів зі Львова на електричці, в повному шоці. Тарифи підняли за "комфорт" або швидкість (4,5 години), або як завжди в нашій державі "а давайте піднімемо ціни", заплатила 40 грн, хоча ще місяць тому платила 25. Це "бл*ха муха" конкретна", - написала вона.

Користувачі підтримали обурення Іванни. "Це дійсно катастрофа. Коли проїдеш 4,5 години на дерев'яній лавці, в брудному вагоні, з циганами, то відразу розумієш - "ми європейці"," Мала "задоволення" один раз в цьому їхати"," Гнітюче видовище", - прокоментували вони.

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Як повідомляв CityOboz, до Львова завезуть електротранспорт з Європи.