"Спали на полу!" В киевском аэропорту произошел новый коллапс с туристами

Туристы, которые 4 июля должны были вылететь в Неаполь (Италия) из аэропорта "Киев" (Жуляны), до сих пор ждут рейса.

"Мы до сих пор в аэропорту! И нас опять не регистрируют на рейс!" - рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок.

По ее словам, ночлег им не предоставили, "спали в аэропорту на полу".

"Билеты рандомно компания Ernest Airlines перебронировала нескольким. При этом не беременным и не детям", - добавила туристка.

Работники аэропорта говорят, что не имеют право связываться с компанией.

"Связывайтесь сами. Тут люди с детьми! Нам ничего не говорят абсолютно. Нас просто бросили", - рассказала пассажирка.

По ее словам, работница аэропорта при регистрации бросалась сумкой в пассажиров.

"Работники аэропорта просто поменялись сменами и все сначала. Мы уже хотим блокировать аэропорт", - резюмировала она.

Отметим, в компании Ernest Airlines на телефонные звонки не отвечают. На момент публикации OBOZREVATEL отправил запрос на электронный адрес, ответа пока нет.

По информации на сайте аэропорта "Киев", в 12:15 запланирован вылет рейса EG 276 IEV – NAP, идет регистрация.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов. Недавно более сотни туристов застряли на испанском острове.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.