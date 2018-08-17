Скандал с электричкой Львова: всплыл любопытный факт

В четверг, 16 августа, во Львове гневные пассажиры заблокировали электричку Львов-Здолбунов, в которую не поместились ранее.

Как сообщил LB со ссылкой на пресс-службу Львовской железной дороги, в пятницу, 17 августа, стало известно, что на электричку были проданы только 180 билетов при 400 сидячих местах.

"На предложенные 400 сидячих мест в электропоезде Львов - Здолбунов, который пикетчики заблокировали на станции Подзамче, в кассах вокзалов Львов и Подзамче и проводниками электропоезда было оформлено лишь 180 билетов, около трети из них - льготные. Поэтому этот поезд должен был курсировать полупустым, хотя на самом деле оказался переполненным", - заявили железнодорожники.

Новости Известный лоукостер снова подставил украинцев

При этом источник также отметил, что билеты на электричку намного дешевле, чем билеты на автобусы. Проезд из Львова до Здолбунова по железной дороге стоит только 40 гривен, тогда как на автобус - 270 гривен с пересадкой.

Напомним, похожая ситуация случилась в апреле этого года, во Львове около 200 разъяренных пассажиров заблокировали движение электрички из-за того, что вагоны были переполнены. Пассажиры были возмущены тем, что подано всего четыре вагона, где людям просто не хватало места.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в общественном транспорте Запорожья продавали фальшивые проездные билеты.