Известный лоукостер снова подставил украинцев

Итальянская авиакомпания-лоукостер Ernest Airlines в очередной раз без каких-либо объяснений отменила два рейса из Милана (Италия) во Львов, запланированные ранее на пятницу, 17 августа.

Об этом сообщили на Facebook-странице международного аэропорта "Львов".

"ERN423 Милан-Львов - отмена слотов 17.08.2018, ERN424 Львов-Милан - отмена слотов 17.08.2018", - отметили на странице аэропорта.

При этом в сообщении не указали причин, также нет никакой информации о дополнительных рейсах. Пользователи соцсетей возмущены некомпетентностью авиакомпании, и в очередной раз призывают аэропорт "Львов" расторгнуть договор с итальянским лоукостером.

Как удалось разузнать одному из пассажиров, отменены на данном этапе только рейсы на 17 августа.

"Это длится с июня! Регулярно отменяют рейсы! Приезжаешь в аэропорт, делаешь chek in, тебя морозят там целый день, а в конце концов - отмена рейса. Мы уже это прошли! Зареклась иметь дело с этой компанией", - отметили в одном из комментариев.

Напомним, ранее уже имел место похожий прецедент. В начале августа Ernest Airlines также без какой-либо информации отменил два рейса из Милана во Львов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известный лоукостер анонсировал новый рейс из Украины. Согласно информации пресс-службы авиакомпании, первый рейс будет выполнен в начале нового зимнего сезона навигации - 30 октября.