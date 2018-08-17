Скандал із електричкою Львова: сплив цікавий факт

У четвер, 16 серпня, у Львові гнівні пасажири заблокували електричку Львів-Здолбунів, в яку не помістилися раніше.

Як повідомив LB з посиланням на прес-службу Львівської залізниці, у п'ятницю, 17 серпня, стало відомо, що на електричку були продані тільки 180 квитків при 400 сидячих місцях.

"На запропоновані 400 сидячих місць в електропоїзді Львів - Здолбунів, який пікетувальники заблокували на станції Підзамче, в касах вокзалів Львів і Підзамче і провідниками електропоїзда було оформлено лише 180 квитків, близько третини з них - пільгові. Тому цей поїзд повинен був курсувати напівпорожнім, хоча насправді виявився переповненим", - заявили залізничники.

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При цьому також зазначили, що квитки на електричку набагато дешевші, ніж квитки на автобуси. Проїзд зі Львова до Здолбунова поїздом коштує тільки 40 гривень, тоді як на автобус - 270 гривень з пересадкою.

Нагадаємо, схожа ситуація трапилася в квітні цього року, у Львові близько 200 розлючених пасажирів заблокували рух електрички через те, що вагони були переповнені. Пасажири були обурені тим, що подано всього чотири вагони, де людям просто не вистачало місця.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у громадському транспорті Запоріжжя продавали фальшиві проїзні квитки.