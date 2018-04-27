Во Львове сотни разъяренных пассажиров заблокировали электричку и выдвинули требование

Во Львове около 200 разъяренных пассажиров заблокировали движение электрички из-за того, что вагоны были переполнены.

Это произошло около 19:00 27 апреля на железнодорожной станции "Скнилов". Электричка курсировала по направлению Львов-Мукачево, передает "Варта 1". (Также, опубликованы видеоматериалы с места события. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Пассажиры были возмущены тем, что подано всего четыре вагона, где людям просто не хватало места. Они требовали, чтобы к поезду добавили еще несколько.

Одна из пассажиров София Калмыкова рассказала, что электричка, к тому же, задержалась.

"Это капец! Электричка на 17:50 Львов-Мукачево. 4 вагона. В пятницу! Окна не открыть, людям негде просто стать, не то что сесть, это ведро-электричка еще и запоздало", - заявила она, передает ТСН.

В 20:40 измученным людям все же пообещали добавить два вагона. Движение по железнодорожным путям уже возобновлено.

Как сообщал "Обозреватель", ранее под Киевом жители перекрыли трассу с требованием достроить для детей школу.