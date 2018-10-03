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Лишился руки: в Харькове мужчина бросился под поезд метро

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В среду, 3 октября в метрополитене Харькова на станции Студенческой произошел инцидент - пьяный мужчина бросился под поезд, в результате чего лишился кисти.

Как пишет городской портал "057" со ссылкой на пресс-службу ГУНПУ в Харьковской области, сообщение об инциденте в полицию поступило около 6:48 утра. Движение поездов было временно приостановлено.

Лишился руки: в Харькове мужчина бросился под поезд метро

Фото: rbc.ua

Отмечается, что 52-летний мужчина, прыгнувший под поезд, застрял между вагонами и упал. Он остался жив, но у него ампутирована правая кисть. Также пострадавший получил черепно-мозговую травму.

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После снятия напряжения с контактного рельса, работниками метрополитена пассажир был поднят на платформу и передан сотрудникам полиции и медикам, которые подтвердили факт алкогольного опьянения. Около 7:05 движение на Салтовской линии метро было восстановлено.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Харькове появился новый мурал Гамлета. Художник исполнил работу на улице Пушкинской, 45.

Тема
Kharkiv.City
Место
УкраинаХарьков
Объекты
метроновости
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