Виліз з палаючої квартири і погрожував суїцидом: у центрі Харкова сталася гучна НП

У центрі Харкова на площі Конституції у житловому будинку спалахнула пожежа. Чоловік, який перебував у палаючій квартирі, виліз на карниз будинку, намагаючись відбиватися від працівників ДСНС, що рятували його, погрожуючи їм сокирою.

На місце події прибуло 5 пожежних машин, "швидка" та поліція. "Герой" інциденту, який через вікно залишив палаючу квартиру і виліз на карниз третього поверху, намагався зістрибнути вниз. Про це написали користувачі мережі, опублікувавши фото і відео у Facebook.

50-річний чоловік, ймовірно, є охоронцем житлового комплексу, де і сталася надзвичайна подія. Перебуваючи на висоті третього поверху, він відмовився скористатися драбиною, яку надали пожежники, при цьому погрожуючи самим рятувальникам, пише сайт "Городской Дозор".

За деякими даними, він провів на карнизі більше години. Протягом цього часу чоловік кілька разів намагався зістрибнути вниз. Як з'ясувалося пізніше, він залишив квартиру через сімейну сварку, прихопивши з собою сокиру і ніж.

У зв'язку з інцидентом харківська поліція перекрила рух на площі Конституції і оточила будівлю. Займання у квартирі було ліквідоване за кілька хвилин, а з потенційним самогубцем довгий час працювали психологи. Згодом чоловік заліз назад у вікно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у метрополітені Харкова на станції Студентській стався інцидент — п'яний чоловік кинувся під потяг, в результаті чого позбувся частини руки.