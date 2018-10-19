''Травят ночью'': в Харькове пожаловались на невыносимый запах

Жители Харькова пожаловались на ужасный запах в некоторых районах города. Они обвинили в этом местный коксовий завод.

По словам харьковчан, им приходится терпеть это каждую ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале "Х****й Харьков".

Завод находится рядом с жилыми домами в Новобаварском районе.

"Коксохим с ночи травит всех жителей района. Как жаль, что невозможно передать этот запах через фото. Ты убегаешь из дома в центр города за глотком свежего воздуха", - жалуются харьковчане.

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