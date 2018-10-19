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''Травят ночью'': в Харькове пожаловались на невыносимый запах

4.1тЧитать материал на украинском

Жители Харькова пожаловались на ужасный запах в некоторых районах города. Они обвинили в этом местный коксовий завод.

По словам харьковчан, им приходится терпеть это каждую ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале "Х****й Харьков".

''Травят ночью'': в Харькове пожаловались на невыносимый запах
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Завод находится рядом с жилыми домами в Новобаварском районе.

"Коксохим с ночи травит всех жителей района. Как жаль, что невозможно передать этот запах через фото. Ты убегаешь из дома в центр города за глотком свежего воздуха", - жалуются харьковчане.

''Травят ночью'': в Харькове пожаловались на невыносимый запах

Как ранее писал OBOZREVATEL, над Запорожьем заметили опасное облако.

Тема
Zaporizhzhia.City
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Куксова Анна
Куксова Анна
Брехня, заводу не за что сырье купить. Его умышленно пытаются обанкротить и "местные жители", "активисты" за умеренную плату этому способствуют
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шоу такое хахлов травят . нужно в ООН жаловаться.
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