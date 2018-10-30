''Рис с мясом'': в Киеве популярный супермаркет разозлил сеть

В сети разгорелся скандал из-за риса, который был приобретен в одном из столичных супермаркетов "Сильпо". В крупе оказалось множество червей.

Пользователи сети возмущены такой находкой. Но многие шутливо отметили, что скорее всего - это натуральный рис, раз насекомым он понравился. Видео разместили в сообществе "Жизнь Минского массива" в Facebook.

"В рисе, который был куплен в супермаркете "Сильпо" на улице Бережанской, 22 были выявлены живые черви! Судя из описания на пачке, рис завезен в Украину из Пакистана", - пишет автор видео.

"Если без шуток, то это отвратительно, сколько нам везут гадостей со всего мира, а магазины с удовольствием продают это нам", "Рис с мяском", - пишут в сети.

Ранее в популярном украинском супермаркете АТБ на улице Щербаковского, обнаружили пищевую соль с металлическими болтами.

Как писал OBOZREVATEL, в магазине "Велика Кишеня" на столичной Оболони в булочке, которую купил пожилой мужчина, оказался таракан.