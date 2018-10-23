В известном украинском супермаркете продают соль с болтами

В популярном украинском супермаркете продается пищевая соль с металлическими болтами.

Такую соль можно купить в АТБ на улице Щербаковскго в Киеве. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Киев".

"Кому железа в организме не хватает? В АТБ все включено! При покупке пачки соли - в подарок получаете запас важнейших микроэлементов. За покупками ходила на Щербаковского", - пишет автор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых. В булочке, которую купил пожилой мужчина, оказался таракан. Инцидент произошел в магазине "Велика Кишеня" на столичной Оболони.