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В известном украинском супермаркете продают соль с болтами

1.8тЧитать материал на украинском

В популярном украинском супермаркете продается пищевая соль с металлическими болтами.

Такую соль можно купить в АТБ на улице Щербаковскго в Киеве. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Киев".

В известном украинском супермаркете продают соль с болтами
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"Кому железа в организме не хватает? В АТБ все включено! При покупке пачки соли - в подарок получаете запас важнейших микроэлементов. За покупками ходила на Щербаковского", - пишет автор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых. В булочке, которую купил пожилой мужчина, оказался таракан. Инцидент произошел в магазине "Велика Кишеня" на столичной Оболони.

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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Це-для киборгов
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