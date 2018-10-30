''Рис із м'ясцем'': у Києві популярний супермаркет розлютив мережу

У мережі розгорівся скандал через рис, який був придбаний в одному зі столичних супермаркетів "Сільпо". У крупі виявилося безліч черв'яків.

Користувачі мережі обурені такою знахідкою. Але багато людей жартівливо зазначили, що швидше за все це натуральний рис, раз комахам він сподобався. Відео розмістили у спільноті "Життя Мінського масиву" у Facebook.

"У рисі, який був куплений у супермаркеті "Сільпо" на вулиці Бережанській, 22 були виявлені живі черв'яки! Судячи з опису на пачці, рис завезений в Україну з Пакистану", — пише автор відео.

"Якщо без жартів, то це огидно, скільки нам везуть гидоти з усього світу, а магазини із задоволенням продають це нам", "Рис із м'ясцем", — пишуть у мережі.

Раніше у популярному українському супермаркеті АТБ на вулиці Щербаківського, виявили харчову сіль із металевими болтами.

Як писав OBOZREVATEL, у магазині "Велика Кишеня" на столичній Оболоні в булочці, яку купив літній чоловік, виявився тарган.