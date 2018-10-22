Хлеб с насекомыми: в известном супермаркете заметили тараканов

В одном из супермаркетов Киева заметили насекомых. В булочке, которую купил пожилой мужчина, оказался таракан.

Инцидент произошел в магазине "Велика Кишеня" на столичной Оболони. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv INFO.

"Я вот сейчас извиняюсь за трешачок, но хочу поделиться наблюдением во время стояния на кассе. Дедуля приобрел булочку, но от увиденного сразу понес ее обратно. Велика Кишеня на Оболони", - пишет автор ролика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых в еде. На этот раз "отличился" Novus в Соломенском районе на проспекте Валерия Лобановского, 4Д.