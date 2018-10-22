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Хлеб с насекомыми: в известном супермаркете заметили тараканов

1.2тЧитать материал на украинском

В одном из супермаркетов Киева заметили насекомых. В булочке, которую купил пожилой мужчина, оказался таракан.

Инцидент произошел в магазине "Велика Кишеня" на столичной Оболони. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv INFO.

Хлеб с насекомыми: в известном супермаркете заметили тараканов
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"Я вот сейчас извиняюсь за трешачок, но хочу поделиться наблюдением во время стояния на кассе. Дедуля приобрел булочку, но от увиденного сразу понес ее обратно. Велика Кишеня на Оболони", - пишет автор ролика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых в еде. На этот раз "отличился" Novus в Соломенском районе на проспекте Валерия Лобановского, 4Д.

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