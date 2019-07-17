"Просто олень": герой парковки в Киеве разозлил сеть

Руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов заснял на камеру "героя парковки" в Киеве, остановившего машину посреди дороги.

Соответствующий ролик он опубликовал в Facebook, вызвав разнообразную реакцию пользователей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Жлобы Киева, Гончара. Извините, бежал вверх, запыхался", – подписал Антонов под роликом.

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На кадрах видно, как мужчина на автомобиле Mercedes остановился посреди дороги на повороте, чтобы подобрать женщину с ребенком. В этот момент как раз подбежал автор и поинтересовался, не попал ли водитель в ДТП. Однако мужчина сел в машину и уехал.

Водитель остановился посреди улицы Кадр из видео

Мнение пользователей по поводу "героя парковки" разделились. Некоторые возмутились, что водитель нарушил правила дорожного движения, а другая часть юзеров не увидела ничего криминального на фоне общего фона на дорогах, особенно в Киеве.

Жлобье, где ехало, там и стало. Никакого уважения к окружающим", "Ну и, что страшного на видео", "Олень, просто олень", "Нужно было полицию вызвать", "Кому помешал", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Киеве засекли неизвестную женщину, которая припарковалась на зеленой зоне возле элитного жилого комплекса на Новопечерских Липках.

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