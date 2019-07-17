"Просто олень": герой парковки у Києві розлютив мережу

Керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов зняв на камеру "героя парковки" у Києві, який зупинив машину посеред дороги.

Відповідний ролик він опублікував у Facebook, викликавши різноманітну реакцію користувачів (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Жлоби Києва, Гончара. Вибачте, біг вгору, задихався", – підписав Антонов ролик.

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На кадрах можна побачити, як чоловік на автомобілі Mercedes зупинився посеред дороги на повороті, щоб підібрати жінку з дитиною. В цей момент якраз підбіг автор і поцікавився, чи не потрапив водій у ДТП. Однак чоловік сів у машину і поїхав.

Водій зупинився посеред вулиці Кадр із відео

Думка користувачів щодо "героя парковки" розділилися. Деякі обурилися, що водій порушив правила дорожнього руху, а інша частина користувачів не побачила нічого кримінального на тлі загального фону на дорогах, особливо в Києві.

"Потрібно було поліцію викликати", "Олень, просто олень", "Кому завадив", "Жлоб, де їхав, там і став. Жодної поваги до оточуючих", "Ну і що страшного на відео", – відреагували користувачі.

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