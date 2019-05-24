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"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве засекли неизвестную женщину, которая припарковалась на зеленой зоне возле элитного жилого комплекса на Новопечерских Липках.

Так, между ней и охранником, который пытался заставить ее переставить машину, возник конфликт. Видео инцидента было опубликовано на Facebook-странице "Киев оперативный" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в ролике можно услышать, как женщина агрессивно разговаривала с мужчиной и нецензурно выражалась.

"Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь? Ты, б**ь, охранник. Кто ты такой? За что тут деньги получаешь", — кричала неизвестная.

"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт

Скриншот с видео

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В сети бурно отреагировали на поведение женщины и осудили ее.

"Героиня парковки", "Колхозницу в столицу привезли", "Девушку из села вывезти можно, село из девушки — никогда", "Думаю, эта дамочка и люди подобные ей, все таки имеют проблемы с головой. Ну не может психически нормальный человек так поступать", — прокомментировали люди.

"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт
"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт
"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт
"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт
"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт
"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт
"Героиня парковки" устроила скандал с охранной в Киеве: видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове украинец жестоко наказал автохама из России.

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Место
УкраинаКиев
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