Под Харьковом таинственно вымерли все пчелы

В Золочевском и Богодуховском районах Харьковской области произошла массовая гибель пчел.

Как сообщил владелец пасеки Юрий Павленко в Facebook, ЧП случилось в период с 7 по 11 июня.

Павленко предположил, что, по предварительным данным, пчелы отравились ядохимикатами, которыми обработали поле гороха.

Так, пострадали пчеловоды сел Писаревка, Малыжино, Рясное, Большая Рогозянка, Цаповка, Сковородиновка и других в радиусе 7-8 км от обработанного агрофирмой поля.

"Падеж пчелы до 80-90%! Местные жители на складе ядохимикатов агрофирмы им. Г.С. Сковороды обнаружили брошенные канистры с остатками инсектицида 2-й группы опасности. На этикетке четко обозначено предостережение и опасность применения данного препарата вблизи водоемов и пасек", - написал он.

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Также Юрий добавил, что вместе с пчелами погибли и другие опылители садов, огородов, с/х культур.

Как сообщал CityOboz, птицы из харьковского зоопарка улетели в "командировку".