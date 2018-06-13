Під Харковом таємниче вимерли всі бджоли

У Золочівському та Богодухівському районах Харківської області сталася масова загибель бджіл.

Як повідомив власник пасіки Юрій Павленко в Facebook, НП сталася в період з 7 по 11 червня.

Павленко припустив, що, за попередніми даними, бджоли отруїлися отрутохімікатами, якими обробили поле гороху.

Так, постраждали бджолярі сіл Писарівка, Малижине, Рясне, Велика Рогозянка, Цапівка, Сковородинівка і інших в радіусі 7-8 км від обробленого агрофірмою поля.

"Падіж бджол до 80-90%! Місцеві жителі на складі отрутохімікатів агрофірми ім. Г.С. Сковороди виявили кинуті каністри з залишками інсектициду 2-ї групи небезпеки. На етикетці чітко позначено застереження і небезпека застосування даного препарату поблизу водойм і пасік", - написав він.

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Також Юрій додав, що разом з бджолами загинули і інші запилювачі садів, городів.

Як повідомляв CityOboz, птиці з харківського зоопарку полетіли у "відрядження".