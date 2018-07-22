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"Почти Бразилия": под Одессой разгуливают обезьяны

1.8тЧитать новость на украинском

Жители Одесской области заметили в городе обезьян, которые свободно скачут с дерева на дерево.

Они предполагают, что животные сбежали из частного зоопарка и теперь свободно разгуливают.

"Тут это, обезьяны в Одессе разгуливают средь бела дня. Говорят, из частного зоопарка сбежали девять штук... С одного огорода на другой перескакивают", - написала на своей странице в Facebook пользователь Лена Ротари.

Максим Слащёв

Максим Слащёв

Максим Слащёв

В комментариях отмечают, что обезьяны - действительно из зоопарка в поселке Сухой Лиман. Некоторые шутят, что теперь на улицах "почти Бразилия".

Максим Слащёв

Максим Слащёв

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковском зоопарке принесли потомство редкие животные – корсаки.

Место
УкраинаОдесса
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот вам результат майдана. Нерабы начали превращаться обратно в обезьян. Сала Украине! Смерть творогам!
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