"Почти Бразилия": под Одессой разгуливают обезьяны

Жители Одесской области заметили в городе обезьян, которые свободно скачут с дерева на дерево.

Они предполагают, что животные сбежали из частного зоопарка и теперь свободно разгуливают.

"Тут это, обезьяны в Одессе разгуливают средь бела дня. Говорят, из частного зоопарка сбежали девять штук... С одного огорода на другой перескакивают", - написала на своей странице в Facebook пользователь Лена Ротари.

Максим Слащёв

Максим Слащёв

Максим Слащёв

В комментариях отмечают, что обезьяны - действительно из зоопарка в поселке Сухой Лиман. Некоторые шутят, что теперь на улицах "почти Бразилия".

Максим Слащёв

Максим Слащёв

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковском зоопарке принесли потомство редкие животные – корсаки.