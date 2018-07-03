Вызывают умиление: зоопарк в Харькове похвастался редким пополнением

В Харьковском зоопарке редкие животные – корсаки - принесли потомство.

"В их семействе родилось два щенка. Новорожденные корсачата были покрыты светло-бурым пушистым волосом, прозрели на четвертый день", - сообщила пресс-служба зверинца.

Поведение родителей настораживало сотрудников зоопарка. Они не то, что не проявляли заботу, а даже вели себя агрессивно по отношению к потомству.

Поэтому сотрудники поместили малышей в отдельное помещение и принялись выхаживать. Сейчас корсачата – самец и самка, которых ласково называют Леня и Моня – окрепли и радуют отличным аппетитом. В рацион корсаков входит мясо (курица, говядина), творог, яйца.

"Малыши веселые, активные и ласковые, они с удовольствием идут на контакт и вызывают умиление, когда виляют хвостиками", - добавили в зверинце.

Отметим, корсак похож на лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 см, хвоста - 25-35 см), с более крупными ушами и более приземистыми на ногах. Корсак распространен в степях, полупустынях Юго-Восточной Европы и Азии.

Вид занесен в Красную книгу Украины и в Красные списки МСОП. Сейчас единственная на территории нашей страны популяция корсаков насчитывает не более 20 особей на востоке Украины.

Как сообщал CityOboz, в киевском зоопарке появились гавкающие олени.