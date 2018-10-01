Как выглядит Киев осенью: подборка самых красивых фото столицы из сети

Сity Oboz cобрал для вас подборку самых красивых фотографий Киева, которые публикуют жители столицы в сети.

Украинцы поделились снимками на своих личных страницах в Instagram. На снимках можно увидеть осенний Киев в разное время суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились красивые фото Труханового острова в Киеве, которые были сделаны с воздуха.