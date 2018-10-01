Как выглядит Киев осенью: подборка самых красивых фото столицы из сети

Сity Oboz cобрал для вас подборку самых красивых фотографий Киева, которые публикуют жители столицы в сети.
Украинцы поделились снимками на своих личных страницах в Instagram. На снимках можно увидеть осенний Киев в разное время суток.
Сижу на балконе и вспоминаю самые счастливые, нежные, и романтичные моменты лета, которые происходили именно здесь с близкими любимыми. ⠀ Сколько историй здесь было, сколько чая и вина! ⠀ Столько смеха и слёзок, закатов, поцелуев и объятий ☺️ ⠀ А сейчас горячий крепкий чай и уютный свитер. Ностальгирую и счастливо грущу! ⠀ Настроение осенне-чемоданное! Еще несколько часов и я с моими тревел блогинями буду пить вино, есть хачапури, и встречать рассветы! ⠀ По слову "хачапури" догадались где, правда? :) ⠀ ⠀ А в голове песня Федука "Последний день лета" ⠀ Холодные мысли укутают в тёплый шарф. На старом балконе, усыпанном листьями, Пьём крепкий чай. Не думай, что завтра не будет, Если солнца не будет, Ветер прохладой разбудит, И поцелуй в губы, новое утро в слиянии судеб. ⠀ ⠀ Да, я романтик на все 100% ;) ⠀⠀ ⠀
Я не знаю как это - исчезнуть совсем с радаров. Каждый раз обещаю, но... 🤷🏻♀️ ⠀ Но я знаю все про правильный выходной с подзарядкой и перезагрузкой: 🤞🏻 выключить звук на телефоне и отвечать только по желанию - все могут подождать часик-два, мир не перевернется 🤞🏻 гулять по любимым улицам, неспешно пить кофе, откусывать еще чуть теплый миндальный круассан, пропитанный настоящей joie de vivre 🤞🏻 выбрать на распродаже в @jyskua пушистую розовую подушку под новое и еще пока не готовое винтажное кресло, очень-очень ждать, когда же они встретятся 🤞🏻 раньше всех, не дожидаясь понедельника, попасть на акционный дабл-сервис в @julsbeautyspace и выкрасить ногти в цвет ржавых осенних листьев 🤞🏻 взять бульон с пирожком в @titka_klara и вспомнить, как ровно год назад делала то же самое, наблюдая, как осень поглощает Киев 🤞🏻 погулять еще немного, вспомнить о mindful moments, послушать прохожих, принюхаться к пока совсем еще летнему горячему воздуху, посмотреть, как солнце растекается на фасадах старых домов и зеркальных окнах бизнес центров, вспомнить вкус идеального утреннего круассана и ощутить, как мурашки бегут от затылка вниз по шее от внезапного ощущения внутреннего спокойствия ⠀ #осеньнастасьи
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились красивые фото Труханового острова в Киеве, которые были сделаны с воздуха.