Небезпека для туристів: в Одеській області заборонили купатися в морі

Відпочиваючим не радять купатися на пляжах Курортного і Затоки. Експерти виявили погіршення санітарно-мікробіологічного стану морської води.

Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ, пише "Укрінформ".

"З 40 проб морської води, відібраних в контрольних точках на пляжах на території області, 2 проби, відібрані на пляжах смт Затока і на Будагській косі біля села Курортне, не відповідають вимогам санітарно-мікробіологічних нормативів. 60 проб морської води, відібраних на пляжах Одеси, відповідають нормативним значенням", - підкреслили в лабораторному центрі МОЗ.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі почав руйнуватися пам'ятник "Крила Перемоги", зведений в 1984 році до річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.