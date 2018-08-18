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Небезпека для туристів: в Одеській області заборонили купатися в морі

2.3тЧитати новину російською

Відпочиваючим не радять купатися на пляжах Курортного і Затоки. Експерти виявили погіршення санітарно-мікробіологічного стану морської води.

Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ, пише "Укрінформ".

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"З 40 проб морської води, відібраних в контрольних точках на пляжах на території області, 2 проби, відібрані на пляжах смт Затока і на Будагській косі біля села Курортне, не відповідають вимогам санітарно-мікробіологічних нормативів. 60 проб морської води, відібраних на пляжах Одеси, відповідають нормативним значенням", - підкреслили в лабораторному центрі МОЗ.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі почав руйнуватися пам'ятник "Крила Перемоги", зведений в 1984 році до річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы везде гадят, где появляются. Даже у себя дома. Пора спасать Украину!!"!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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