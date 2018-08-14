В Одессе разрушается знаменитый памятник: есть фото

В Одессе начал разрушаться памятник "Крылья Победы", возведенный в 1984 году к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Со стелы, выполненной в виде крыла чайки, стала отпадать облицовочная плитка. Рядом с монументом появилась предупреждающая надпись, пишет 048.ua.

048.ua

048.ua

При этом, памятник не обнесен сигнальной лентой, доступ к стеле свободный.

048.ua

"Крылья Победы" возвели в честь города-героя Одессы в 1984 году к 40-й годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Монумент выполнен как стилизованное изображение крыла чайки.

Обелиск из серого мрамора увенчан золотой звездой Героя, а на двух стелах приводится текст "Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении городу звания "Город-герой".

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