Масштабный пожар в Одессе уничтожил почтовое отделение: видео

На 10-й станции Большого Фонтана в Одессе случился крупный пожар на отделении "Новой Почты". Сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания почти 20 человек (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).
Изначально присутствующие в здании почувствовали едкий запах дыма, который стремительно распространялся по всей площади. Они были вынуждены обратиться к спасателям. Загорелась крыша здания, в котором расположено отделение "Новой Почты". Видео пожара опубликовано в Facebook.
По словам очевидцев пожара, с 9-ой до 11-ой станции Фонтана пришлось отключить свет, что привело к к огромным пробкам из обесточенных трамваев, которые перекрыли движение и для авто.
Пожар в Одессе
Facebook Вячеслав Грубый
Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Площадь пожара - 80 квадратных метров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 августа в Одессе в цветочном магазине на Люстдорфской дороге вспыхнул пожар, в ходе которого сгорели еще семь торговых павильонов.