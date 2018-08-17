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Масштабный пожар в Одессе уничтожил почтовое отделение: видео

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На 10-й станции Большого Фонтана в Одессе случился крупный пожар на отделении "Новой Почты". Сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания почти 20 человек (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Изначально присутствующие в здании почувствовали едкий запах дыма, который стремительно распространялся по всей площади. Они были вынуждены обратиться к спасателям. Загорелась крыша здания, в котором расположено отделение "Новой Почты". Видео пожара опубликовано в Facebook.

По словам очевидцев пожара, с 9-ой до 11-ой станции Фонтана пришлось отключить свет, что привело к к огромным пробкам из обесточенных трамваев, которые перекрыли движение и для авто.

Пожар в Одессе

Facebook Вячеслав Грубый

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Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Площадь пожара - 80 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 августа в Одессе в цветочном магазине на Люстдорфской дороге вспыхнул пожар, в ходе которого сгорели еще семь торговых павильонов.

Тема
Odesa.City
Объект
пожар
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