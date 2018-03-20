ONUKA включила в текст пісні напис з київського будинку

22 березня вийде новий альбом ONUKA MOZAІKA. Ната Жижченко розповіла про один з треків - STRUM.

У пісні використані рядки, які написані київським стріт-артистом Єжи Коноп’є, на стіні будинку, повідомляє The Village.

Це не перший досвід перенесення його текстів у треки ONUKA. Його лірика вже використана в SVITANOK: "Холодні будинку в різних частинах міста ховають нас до весни. Неважливо, три кілометри між нами або триста, аби не було війни".

"Це було написано на будці десь в районі Нивок, мені прислали фото цього напису, і таким чином народилася пісня. А тут (в тексті STRUM. - Ред.) - частина його іншого твору", - зазначила Жижченко.

За словами Наталії, пісня STRUM присвячена її бабусі.

"Справа в тому, що моїй бабусі вже 86 років, в цьому році виповниться 87. Вона вже часто потрапляє в лікарню або погано себе почуває. Але бабуся повністю твереза ​​людина в плані розуму. Дивлячись на неї, я бачу, як загасає тіло, але якими сильними залишаються характер, дух і думки. "Гасить як струм" - це якраз про мої почуття, коли я бачу від мами повідомлення, що бабуся знову в лікарні ", - підкреслила вона.

Також наголошується, що дзвін посуду для треку записували на березі Дніпра, а фрагменти з сопілкою і дрім-драмом - в Індонезії.