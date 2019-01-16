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''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках

1.3тЧитать материал на украинском

Жители Днепра украли новые мусорные баки, чтобы квасить в них капусту и арбузы. Они заявили, что контейнеры удобные в использовании, поскольку сделаны из пластика и у них есть крышки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мер города Борис Филатов.

''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках

litsa.com.ua

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"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колесики есть и крышкой закрываются", — написал Филатов.

Пользователи сети были шокированы таким происшествием. Многие предположили, что, вероятно, капусту и арбузы квасили для того, чтобы потом продать.

''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках
''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках
''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках
''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках
''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках
''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках
''Они идиоты?'' В Днепре квасили капусту в мусорных баках

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 произошло ЧП: грузовик провалился под землю. Автомобиль FAV, загруженный отсевом, наехал на перекрытие подземного сооружения.

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