''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках

Жителі Дніпра вкрали нові сміттєві баки, щоб квасити у них капусту і кавуни. Вони заявили, що контейнери зручні у використанні, оскільки зроблені з пластика і у них є кришки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.

litsa.com.ua

"Як з'ясувалося сьогодні, деякі з раніше викрадених нових сміттєвих контейнерів виявилися у приватному секторі на Амурі. Жителі селища квасили у них капусту і солили кавуни, попередньо обробивши сміттєві контейнери окропом. Кажуть, що дуже зручно: великі, місткі, коліщатка є і кришкою закриваються", — написав Філатов.

Користувачі мережі були шоковані такою подією. Багато хто припустив, що, ймовірно, капусту і кавуни квасили для того, щоб потім продати.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі біля школи на вулиці Гавриленка, 4 сталася надзвичайна подія: вантажівка провалилася під землю. Автомобіль FAV, завантажений відсівом, наїхав на перекриття підземної споруди.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал