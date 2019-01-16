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''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках

1.3тЧитати матеріал російською

Жителі Дніпра вкрали нові сміттєві баки, щоб квасити у них капусту і кавуни. Вони заявили, що контейнери зручні у використанні, оскільки зроблені з пластика і у них є кришки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.

''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках

litsa.com.ua

Новини
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"Як з'ясувалося сьогодні, деякі з раніше викрадених нових сміттєвих контейнерів виявилися у приватному секторі на Амурі. Жителі селища квасили у них капусту і солили кавуни, попередньо обробивши сміттєві контейнери окропом. Кажуть, що дуже зручно: великі, місткі, коліщатка є і кришкою закриваються", — написав Філатов.

Користувачі мережі були шоковані такою подією. Багато хто припустив, що, ймовірно, капусту і кавуни квасили для того, щоб потім продати.

''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках
''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках
''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках
''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках
''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках
''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках
''Вони ідіоти?'' У Дніпрі квасили капусту в сміттєвих баках

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі біля школи на вулиці Гавриленка, 4 сталася надзвичайна подія: вантажівка провалилася під землю. Автомобіль FAV, завантажений відсівом, наїхав на перекриття підземної споруди.

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