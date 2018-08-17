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"Ноу-хау" украинского уборщика вызвало приступ смеха в сети

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В сети стало популярным видео с уборщиком на гироборде на одной из улиц Киева. Очевидцы засняли "ноу-хау" сотрудника коммунальной службы.

Ролик, опубликованный на странице пользователя Ивана Сидора в Facebook, вызвал приступ смеха интернет-зрителей.

"Украинец сконструировал робота-уборщика. Изобретением уже заинтересовались японские ученые", - сыронизировал автор.

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Видео активно набирает просмотры и комментарии пользователей.

"Креативненько", "Вот это подход", - посмеялись в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стало популярным короткое видео с участием лучшего дворника Львова Мирослава Новоставского, который впервые в жизни выехал за рубеж, после чего поделился своими впечатлениями о поездке, которую назвал сном.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объекты
соцсетиFacebook
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