"Такого не видел": появилось трогательное видео с лучшим дворником Львова

В сети стало популярным короткое видео с участием лучшего дворника Львова Мирослава Новоставского, который впервые в жизни выехал за рубеж, после чего поделился своими впечатлениями о поездке, которую назвал сном.

Соответствующий ролик был опубликован на странице Facebook-паблика "Схеми: корупція в деталях". Как заметили авторы поста, видео стоит досмотреть ради последней реплики героя.

"Как во сне. Поездка суперовая, я посмотрел, как там люди живут, там значительно лучше", - признался дворник, которого ранее власти города наградили круизом по странам Европы.

Вместе с супругой Мирослав Новоставский, которого жители города называют душой местного двора, посетил Краков (Польша), Прагу (Чехия), Вену (Австрия) и Будапешт (Венгрия).

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"Меня очень впечатлил порядок и чистота. Такого я никогда не видел", - признался он.

Изюминкой видео стала финальная фраза дворника, в которой он призывает чиновников работать так же, как он и его коллеги, получившие похвалу.

Видео собрало в соцсети более 30 тыс. просмотров. "Мирослав просто шикарен", - отметили в комментариях под роликом.

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