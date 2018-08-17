"Ноу-хау" українського прибиральника викликало напад сміху у мережі

У мережі стало популярним відео з прибиральником на гіроборді на одній з вулиць Києва. Очевидці зняли "ноу-хау" співробітника комунальної служби.

Ролик, опублікований на сторінці користувача Івана Сидора в Facebook, викликав напад сміху інтернет-глядачів.

"Українець сконструював робота-прибиральника. Винаходом вже зацікавилися японські вчені", - зіронізував автор.

Відео активно набирає перегляди і коментарі користувачів.

"Креативненько", "Оце підхід", - посміялися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі стало популярним коротке відео за участю кращого двірника Львова Мирослава Новоставського, який вперше в житті виїхав за кордон, після чого поділився своїми враженнями про поїздку, яку назвав сном.