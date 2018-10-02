''Наивность сыграла злую шутку'': в киевском метро заметили мошенника

В Киеве в метро заметили мошенника. Парень просит деньги на билет домой и утверждает, что его ограбили.

Молодого человека уже несколько раз видели на разных станциях метро и в разной одежде. Об этом сообщили в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebok.

"Примерно месяц назад в Киеве на станции м. Дворец Спорта возле эскалатора на спуск со станции Льва Толстого появился парень,одет прилично,чемодан у него был неплохой,пластиковый,в руках держал бумажку с надпись "Помогите на дорогу домой". Пожалела,подошла спросить. Говорит,вытащили кошелек и телефон на вокзале,нет денег на билет(в Черновцы), родным позвонил из киоска телефонной связи,предупредил о случившемся", - пишет девушка.

Она отметила, что из жалости дала молодому человеку 100 грн и хотела поехать с ним на вокзал и купить ему билет, но необходимой суммы, а это 600 грн, у нее не было.

“Сегодня,1.10.18 в 18.30 еду с работы,спускаюсь с Льва на Дворец и... Кого я вижу? Стоит,родимый,с той же бумажкой,уже в другой одежде,без чемодана. Меня он не узнал. Дальше диалог: - Ну привет! Что случилось?куда едешь? - В Черновцы. - Опять в Черновцы? -Да,опять. -И опять кошелёк и деньги украли? - Да,украли. Третий раз. И все это с наглой интонацией... Посмотрела на него,сказала,бог ему судья и ушла. В спину услышала "Да что ты знаешь о моей ситуации?", - пишет автор.

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