"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку

В Луцке, Волынская область, водитель маршрутки отказался везти 9-летнего мальчика из-за порванной купюры.

Это случилось в маршрутном такси номер 29. Из-за такого поведения школьник должен был идти домой пешком. Об этом написала мама ребенка Лиля Довгун в сообществе "Теревені про Луцьк" в Facebook.

"Мой сын (9 лет) вынужден идти домой пешком. И расстояние небольшое, от "Салюта" на сороковом до 21 школы. Водитель не взял ребенка за надорванную купюру, сказал идти пешком", - сообщила женщина.

Также она добавила, что на проезд давала 5 грн, которыми мальчик оплатил дорогу в школу, "и не факт что такую купюру не дали на сдачу".

В сети разозлились из-за жестокого поведения с ребенком и отметили, что таких случаев в городе много. Некоторые пользователи также посчитали, что виновны и другие пассажиры – они могли бы заплатить за ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов.