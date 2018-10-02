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"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку

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В Луцке, Волынская область, водитель маршрутки отказался везти 9-летнего мальчика из-за порванной купюры.

Это случилось в маршрутном такси номер 29. Из-за такого поведения школьник должен был идти домой пешком. Об этом написала мама ребенка Лиля Довгун в сообществе "Теревені про Луцьк" в Facebook.

"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
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"Мой сын (9 лет) вынужден идти домой пешком. И расстояние небольшое, от "Салюта" на сороковом до 21 школы. Водитель не взял ребенка за надорванную купюру, сказал идти пешком", - сообщила женщина.

Также она добавила, что на проезд давала 5 грн, которыми мальчик оплатил дорогу в школу, "и не факт что такую купюру не дали на сдачу".

В сети разозлились из-за жестокого поведения с ребенком и отметили, что таких случаев в городе много. Некоторые пользователи также посчитали, что виновны и другие пассажиры – они могли бы заплатить за ребенка.

"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку
"Из-за порванной купюры": водитель в Луцке разозлил сеть жестоким отношением к ребенку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный водитель в Запорожье пытался сбежать от активистов.

Место
УкраинаЛуцк
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Это потому, что на купюре изображена "РУССКАЯ ПРАВДА"! :-)
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