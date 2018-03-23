На Запорожье открылась выставка "Фототехника трех эпох"

В Бердянске Запорожской области открылась экспозиция "Фототехника трех эпох".
На выставке представлены более 100 экспонатов - от профессионального проектора 1910 года выпуска до обычных бытовых фотоувеличителей для печати черно-белых фотографий и так называемых "мыльниц" - компактных пленочных камер конца 90-х годов.
Практически все предметы взяты из музей истории Бердянска, сообщает "ТВ-5".
Во время подготовки к выставке сотрудники обнаружили интересный экспонат - фотоаппарат "Контакс" 1938 года выпуска.
Камеру музею передала несколько лет назад жена военного фотографа времен Второй мировой войны Михаила Михайлика.
"Контакс", а также другие интересные фотоэкспонаты периода от начала и до конца 20-го века можно увидеть в музее истории Бердянска.
Выставка продлится до конца марта.
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