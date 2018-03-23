На Запоріжжі відкрилася виставка "Фототехніка трьох епох"

У Бердянську Запорізької області відкрилася експозиція "Фототехніка трьох епох".

На виставці представлено понад 100 експонатів - від професійного проектора 1910 року випуску до звичайних побутових фотозбільшувачв для друку чорно-білих фотографій і так званих "мильниць" - компактних плівкових камер кінця 90-х років.

Практично всі предмети взяті з музей історії Бердянська, повідомляє "ТВ-5" .

Під час підготовки до виставки співробітники виявили цікавий експонат - фотоапарат "Контакс" 1938 року випуску.

Камеру музею передала кілька років тому дружина військового фотографа часів Другої світової війни Михайла Михайлика.

"Контакс", а також інші цікаві фотоекспонати періоду від початку і до кінця 20-го століття можна побачити в музеї історії Бердянська.

Виставка триватиме до кінця березня.