На Запоріжжі відкрилася виставка "Фототехніка трьох епох"

У Бердянську Запорізької області відкрилася експозиція "Фототехніка трьох епох".
На виставці представлено понад 100 експонатів - від професійного проектора 1910 року випуску до звичайних побутових фотозбільшувачв для друку чорно-білих фотографій і так званих "мильниць" - компактних плівкових камер кінця 90-х років.
Практично всі предмети взяті з музей історії Бердянська, повідомляє "ТВ-5" .
Під час підготовки до виставки співробітники виявили цікавий експонат - фотоапарат "Контакс" 1938 року випуску.
Камеру музею передала кілька років тому дружина військового фотографа часів Другої світової війни Михайла Михайлика.
"Контакс", а також інші цікаві фотоекспонати періоду від початку і до кінця 20-го століття можна побачити в музеї історії Бердянська.
Виставка триватиме до кінця березня.
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