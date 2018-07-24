На известном курорте Украины нашли смертельную инфекцию 

На морских курортах в Николаевской области зафиксировано многократное превышение содержания в воде лактозно-кишечной палочки (ЛКП).

Об этом свидетельствуют данные исследований качества воды, которые обнародованы на интерактивной карте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, вода в районе Коблево-Рыбаковка, Березанского района, пляжа Коблево-Рыбаковской зоны (Коблево-лиман-море), не отвечает требованиям по ЛКП, содержание которой - 24000.

Кроме того, в Николаеве превышена норма содержания ЛКП в лимане на пляжах "Прибой", "Стрелка" и в районе яхт-клуба.

В целом, в период с 13 по 19 июля Центр общественного здоровья провел 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье: из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям на микробное загрязнение: морская вода - 14% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований.

Кишечная палочка — это бактерия, вызывающий тяжелые колики и диарею. Симптомы проявляются тяжелее у детей и пожилых людей, особенно при одновременном наличии другого заболевания. В некоторых случаях возможен летальный исход.

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