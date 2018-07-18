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Взлетела вместе с мотоциклом: на пляже в Украине случилась трагикомедия

2.4тЧитать новость на украинском

В Кирилловке Запорожской области отдыхающая решила прокатиться на парашюте, но ее чуть не унесло в небо вместе с водным мотоциклом.

"После того, как мотоцикл перевернулся, парашют стал неуправляемым и девушку пришлось спасать всем пляжем", - говорится на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Канат с девушкой и парашютом тащили на землю мужчины.

В комментариях отмечают, что причиной трагикомедии стал штормовой ветер.

Юзеры обвиняют в халатности организаторов аттракциона.

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"Видно же, что ветер сильный очень. Бахнутые на голову что ли катать вот так", - отметил пользователь.

Как сообщал CityOboz, гигантские медузы испугали отдыхающих на запорожском курорте.

Тема
Zaporizhzhia.City
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