Взлетела вместе с мотоциклом: на пляже в Украине случилась трагикомедия

В Кирилловке Запорожской области отдыхающая решила прокатиться на парашюте, но ее чуть не унесло в небо вместе с водным мотоциклом.

"После того, как мотоцикл перевернулся, парашют стал неуправляемым и девушку пришлось спасать всем пляжем", - говорится на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Канат с девушкой и парашютом тащили на землю мужчины.

В комментариях отмечают, что причиной трагикомедии стал штормовой ветер.

Юзеры обвиняют в халатности организаторов аттракциона.

"Видно же, что ветер сильный очень. Бахнутые на голову что ли катать вот так", - отметил пользователь.

Как сообщал CityOboz, гигантские медузы испугали отдыхающих на запорожском курорте.